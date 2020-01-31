مفاجأة صينية بالتزامن مع كارثة كورونا .. ضمادة تكشف العدوى بتغيير لونها!

بالتزامن مع كارثة فيروس كورونا فجر علماء صينيون مفاجأة بابتكار ضمادة ذكية ذات قدرات خاصة جدا.

وبحسب تقرير بثته روسيا اليوم، تمكن باحثون في أكاديمية العلوم الصينية في بكين، من تطوير ضمادة ذكية يتغير لونها للإشارة إلى وجود بكتيريا.

ويتغير اللون بحسب ما كانت العدوى مقاومة للعقاقير أو حساسة للعقاقير.

ويمكن بعد ذلك إطلاق المضادات الحيوية أو غيرها من المواد الكيميائية لقتل البكتيريا.

ضمادات تكشف العدوى

وبحسب طريقة العمل المبتكرة تبدأ الضمادة الذكية باللون الأخضر، وعند وضعها على الجرح وتكتشف البكتيريا.

وتتحول الضمادة إلى اللون الأصفر على مدى أربع ساعات، وحال اكتشفت البكتيريا المقاومة للعقاقير فستتحول إلى اللون الأحمر.

وأصبحت آلية تغيير الألوان ممكنة عن طريق المواد الكيميائية المحملة في الضمادة.

وغالبا ما تخلق البكتيريا المسببة للأمراض بيئات أكثر حمضية لأنفسها، لذلك تحتوي الضمادة الذكية على مؤشر بسيط سيغير الألوان إذ كانت تلك الكائنات موجودة.

وفي هذه الأثناء يتحول لون “نيتروسيفين” الكيميائى الذي تحتويه الضمادة إلى اللون الأحمر.

وذلك عندما يستشعر إنزيما يعرف بإسم “بيتا لاكتاماز”، والذى يتم إنتاجه بكميات كبيرة بواسطة البكتيريا المقاومة للعقاقير.