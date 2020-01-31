فوائد شراب القرنفل المذهلة

يعتبر القرنفل من النباتات العطرية المعمرة ومن اشهر أنواع التوبل المستخدمة في المطبخ، ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك بالإضافة إلى أبرز المعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والمنجنيز.

وتعد أهم فوائد القرنفل في أنه مضاد للالتهابات ، له خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم، يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والامساك.

كما أنه يحمي من الإصابة بالسرطان لانه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة. كما أنه يحمي من الإصابة بالسرطان لانه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.

و يعمل على ضبط معدل السكر في الدم ، ويحمي الجسم من الإصابة بأمراض ضغط الدم، و يُنشط الدورة الدموية في الجسم.

و يزيد من التركيز ويحفز القدرات العقلية، و يحمي من الإصابة بالاكتئاب، و يعالج الجهاز التنفسي من العديد من الاضطرابات مثل السعال ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية.

و يعالج أيضا الجيوب الأنفية من الانسداد ويعالج البلغم، و يخفف من كمية الغازات المتواجدة في المعدة، و يعالج قرحة المعدة و يقلل من الشعور بالغثيان.

أما بالنسبة للبشرة فيمدها بالعديد من العناصر الغذائية ويؤخر ظهور علامات التقدم في السن و يعالج مشكلة البشرة المترهلة. و يساهم أيضا في علاج البشرة من الحبوب والبثور لاحتوائه على مادة مطهرة تُمسى بـ “ أما بالنسبة للبشرة فيمدها بالعديد من العناصر الغذائية ويؤخر ظهور علامات التقدم في السن و يعالج مشكلة البشرة المترهلة. و يساهم أيضا في علاج البشرة من الحبوب والبثور لاحتوائه على مادة مطهرة تُمسى بـ “ الأوجينول “.

كما يفيد المرأة الحامل ويقوي جهازها المناعي لاحتوائه على معدلاتٍ جيدة من فيتامين (C) ، و يحفز من نمو الجنين بفضل احتوائه على الأملاح المعدنية أهمها الصوديوم والفسفور.

ويساعد النساء أثناء الدورة الشهرية حيث أنه يعالج المغص ويخفف من الآلام المرافقة للدورة، و يعالج القيء، و يحمي الشرايين من الانسداد.

و يقوي القلب ويقيه من الإصابة بالمشاكل الصحية وينظم معدل نبضات القلبن و يحمي الكبد من الإصابة بالأمراض ويحفزه على أداء عمله بأكمل وجه، و يساهم في طرد المواد الضارة من الجسم. و يقوي القلب ويقيه من الإصابة بالمشاكل الصحية وينظم معدل نبضات القلبن و يحمي الكبد من الإصابة بالأمراض ويحفزه على أداء عمله بأكمل وجه، و يساهم في طرد المواد الضارة من الجسم.

و يساعد أيضا على تفتيت حصوات الكلى، و يحفز الذاكرة ويقي من الإصابة بالزهايمر، و يقلل من الآلام التي تصاب بها المفاصل.

و يحافظ على صحة العظام ويقويها بفضل احتوائه على عنصر الكالسيوم، و يساعد على إنقاص الوزن لقدرته على حرق كمية كبيرة من الدهون و يعالج البواسير،و يساهم في إدرار البول.