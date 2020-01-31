فوائد شراب القرنفل المذهلة

يعتبر القرنفل من النباتات العطرية المعمرة ومن اشهر أنواع التوبل المستخدمة في المطبخ، ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك بالإضافة إلى أبرز المعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والمنجنيز.
وتعد أهم فوائد القرنفل في أنه مضاد للالتهابات ، له خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم، يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والامساك.
كما أنه يحمي من الإصابة بالسرطان لانه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة.
و يعمل على ضبط معدل السكر في الدم ، ويحمي الجسم من الإصابة بأمراض ضغط الدم، و يُنشط الدورة الدموية في الجسم.
و يزيد من التركيز ويحفز القدرات العقلية، و يحمي من الإصابة بالاكتئاب، و يعالج الجهاز التنفسي من العديد من الاضطرابات مثل السعال ونزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية.
و يعالج أيضا الجيوب الأنفية من الانسداد ويعالج البلغم، و يخفف من كمية الغازات المتواجدة في المعدة، و يعالج قرحة المعدة و يقلل من الشعور بالغثيان.
أما بالنسبة للبشرة فيمدها بالعديد من العناصر الغذائية ويؤخر ظهور علامات التقدم في السن و يعالج مشكلة البشرة المترهلة. و يساهم أيضا في علاج البشرة من الحبوب والبثور لاحتوائه على مادة مطهرة تُمسى بـ “الأوجينول“.
كما يفيد المرأة الحامل ويقوي جهازها المناعي لاحتوائه على معدلاتٍ جيدة من فيتامين (C)، و يحفز من نمو الجنين بفضل احتوائه على الأملاح المعدنية أهمها الصوديوم والفسفور.
ويساعد النساء أثناء الدورة الشهرية حيث أنه يعالج المغص ويخفف من الآلام المرافقة للدورة، و يعالج القيء، و يحمي الشرايين من الانسداد.
و يقوي القلب ويقيه من الإصابة بالمشاكل الصحية وينظم معدل نبضات القلبن و يحمي الكبد من الإصابة بالأمراض ويحفزه على أداء عمله بأكمل وجه، و يساهم في طرد المواد الضارة من الجسم.
و يساعد أيضا على تفتيت حصوات الكلى، و يحفز الذاكرة ويقي من الإصابة بالزهايمر، و يقلل من الآلام التي تصاب بها المفاصل.
و يحافظ على صحة العظام ويقويها بفضل احتوائه على عنصر الكالسيوم، و يساعد على إنقاص الوزن لقدرته على حرق كمية كبيرة من الدهون و يعالج البواسير،و يساهم في إدرار البول.