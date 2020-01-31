“سفراء الوسطية” يناقش مفاهيم “الصناعة الإعلامية”

جدة- ياسر ين يوسف

ناقشت فعاليات برنامج “سفراء الوسطية 4″، تحت شعار “رسل الخير”، في ختام فعالياتها أمس (الخميس) بجامعة طيبة في المدينة المنورة، مفاهيم وأدوات “الصناعة الإعلامية”، من خلال الجلسات الحوارية، والدورات التدريبية، وورش العمل التي قدمها عدد من المتخصصين المحترفين في هذا المجال، وذلك ذلك بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وسط مشاركة 180 طالب وطالبة، يمثلون أكثر من 30 جامعة وكلية سعودية.

واستمر البرنامج على مدار ثلاثة أيام، واهتم بتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتدريبهم على مفاهيم وأدوات “الصناعة الإعلامية”، فيما أشار مدير جامعة طيبة عبد العزيز بن قبلان السران، إلى أن البرنامج شهد إطلاق تطبيق “سفراء رسل الخير” وهو منصة رقمية تهدف إلى عرض المحتويات الإعلامية للمشاركين والمشاركات في فن كتابة “التحقيقات والمقالات والأخبار الصحافية”، مؤكداً أن التطبيق الرقمي الجديد، يهدف إلى تعزيز مستهدفات “تنمية القدرات البشرية”، وهو أحد برامج تحقيق أهداف رؤية 2030، وتحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة، وتعزيز كفاءة الرأسمال البشري بما يتوافق مع الرؤية، من خلال برامج تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتتواءم مع احتياجات التنمية، وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة.