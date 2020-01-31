نرمين عباس
لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، هناك بعض التدابير التي يجب اتخاذها أثناء الوجود في المطارات أو أماكن التجمعات خاصة خارج البلدان العربية خلال تلك الفترة .
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حافظ على مسافة كافية أثناء الوقوف بالقرب من الغرباء خصوصًا في المطارات أو محطات القطار أو أي وسيلة مواصلات عامة لأن الفيروس ينتقل عبر السعال والعينين والأيدي .
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احرص علي غسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية وبشكل متكرر، لأن الأيدي وسيلة مهمة لانتقال الجراثيم والعدوى وإذا كان هناك طفل أو مريض معك، يجب غسل اليدين جيدًا قبل التعامل معه أو لمسه .
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لحماية نفسك من العدوى بالفيروس ينصح باستخدام الأقنعة السميكة لقدرتها على الوقاية بشكل أفضل من الإصابة بالعدوى .
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من الأفضل اصطحاب وسادتك وبطانيتك الخاصة أثناء السفر، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .
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أثناء السفر عبر المطارات أو استخدام وسائل النقل العامة ولمس الأسطح قد تتعرض للإصابة بالفيروس لذلك من الضروري ارتداء القفازات في الأماكن العامة، للوقاية من انتقال العدوى .