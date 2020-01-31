احرص علي غسل اليدين جيدًا لمدة 20 ثانية وبشكل متكرر، لأن الأيدي وسيلة مهمة لانتقال الجراثيم والعدوى وإذا كان هناك طفل أو مريض معك، يجب غسل اليدين جيدًا قبل التعامل معه أو لمسه .