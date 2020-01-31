تعلمي إعداد البوتوكس بنفسك دون اللجوء لعيادات التجميل

تلجأ العديد من النساء الآن إلى مراكز التجميل لحقن البوتوكس لتخفيف ظهور التجاعيد على الوجه، والخبر السار في هذا التقرير أنه يمكنك عزيزتي الحصول على التأثير نفسه من خلال الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها بنفسك في المنزل.
وتعتبر وصفة الموز والعسل لها تأثير قوي في تخفيف ظهور الخطوط الرفيعة بالوجه وإعطاء البشرة نضارة وإشراق.
ولتحضير هذه الوصفة يجب توفير ثمرة موز وملعقة طعام من العسل الطبيعي ويتم مزج الموز مع العسل جيدا حتى الحصول على القوام المناسب على أن يكون خالي من التكتلات.
ثم يطبق هذا المزيج على الوجه مع التركيز على أماكن ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد بالوجه، ويترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
بعد ذلك تتم إزالته عن طريق الفرك بواسطة قطعة قماش نظيفة وناعمة قبل غسل البشرة بالماء البارد.
ومن الأفضل تطبيق هذه الوصفة مرتين على الأقل أسبوعيا من أجل الحصول على أفضل النتائج لبشرة نضرة خالية من أى تجاعيد أو شوائب.