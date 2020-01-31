إحذر.. الحزن والسكري من بين الأمراض التي تصيب بالبهاق

نرمين عباس

البهاق من الامراض التي تصيب الجلد، فتجعله مبقع ببقع بيضاء

وتظهر البقع الأولي للبهاق غالباً في اليدين والذراعين والقدمين والوجه

لكنه يمكن أن يظهر في مناطق أخري من الجسم

ومن بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالبهاق هم :-

الأشخاص الذين يعانون مرضًا آخر من أمراض المناعة الذاتية

وبناءً عليه، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من البهاق، نجدهم يعانون أيضًا مرضًا آخر من أمراض المناعة الذاتي مثل

الثعلبة البقعية، ومرض أديسون، أو فقر الدم الخبيث، أو الثعلبة، أو داء السكري من النوع الأول.

وفي حوالى 30 في المئة من الحالات، يرتبط البهاق باضطراب المناعة الذاتية للغدّة الدرقية، سواء كان قصور نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بمرض البهاق (تمت ملاحظة ذلك في 30 في المئة من الحالات).

الإصابات أو الجروح أو الحكة المتكررة، أو ضربة شمس قوية، أو ملامسة المنتجات الكيميائية، قد تسبب ظهور البقع.

التعرض لصدمة عاطفية أو إلى الإجهاد والتوتر الشديدين، قد تكون السبب في ظهور مرض البهاق في بعض الأحيان.