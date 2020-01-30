كيف تعالجين مشاكل شعرك بورق الالومنيوم والثلج؟

المرأه متابعاتكيف تعالجين مشاكل شعرك بورق الالومنيوم والثلج؟ فرناس حفظيaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ 30 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تعاني العديد من الفتيات من مشاكل الشعر من جفافه وتلفه وتساقطه، وهذه العوامل تفقده حيويته وجماله والبريق الصحي له. ويمكنك عزيزتي إعادة حيوية شعرك عن طريق بعض الخطوات والحيل السهلة ومنها على سبيل المثال ورق الألومنيوم وقطع الثلج. ويحتاج تطبيقها إلى قطعة من ورق الالومنيوم، قبعة استحمام، منتج عناية بالشعر التالف، 3 مكعبات ثلج، أداة تمليس شعر، ملعقتي طعام من زيت جوز الهند، كما يتطلب القيام بهذه الخطوات. 1/ يمزج القليل من منتج العناية بالشعر التالف مع زيت جوز الهند جيدا حتى يتم الحصول على مزيج من دون تكتلات. 2/ يغسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو المناسب والماء ويطبق عليه المزيج. 3/ بعد ذلك يتم تسريحه بلطف مع تقسيمه الى خصلات. 4/ يتم تغليف جانبي اداة التمليس بقطعتين من ورق الالومنيوم. 5/ تستخدم لتمليس كل خصلة على حدة شرط ألا يتم تجفيفها تماما. 6/ يغطي الشعر أخيرا بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 30 دقيقة. 7/ يترك الشعر ليبرد ثم يغسل جيدا بالماء الفاتر. 8/ في المرحلة النهائية يتم تمرير قطع الثلج عليه من الوسط في اتجاه الاطراف. 9/ ومن أجل الحصول على افضل نتيجة والتخلص من تلف ينصح بتكرار الوصفة مرة كل بضعة أيام. مرتبط