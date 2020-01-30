تحذير من تناول السلطة في وجبة العشاء!

أوضحت دراسة أجراها باحثون أسبان ونشرت نتائجها في دورية international journal of obesity إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر ليلا، يعتبر من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

ولهذا نصح المتخصصون القائمين على هذه الدراسة أن تناول وجبة العشاء في وقت مبكر أفضل لخسارة الوزن.

وحذر الباحثون الأشخاص الذين يصرون على تناول السلطة مساءا من أن بعض أنواعها يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

ونصح الباحثون بتناول قطعة من السمك المشوي مع القليل من الخضار المشوي أيضا، أو تناول 2 بيضة مسلوقة

أو وجبة غنية بالبروتين لتعزيز الشعور بالشبع دون اللجوء لأى مصدر من مصادر النشويات التي قد تعمل على زيادة الوزن.