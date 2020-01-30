أخضر التايكوندو بطلا للعرب

الرياض- البلاد

حقق منتخبنا السعودي المركز الأول في بطولة العرب للتايكوندو بعد حصوله على (٢٠ ) ميدالية في المنافسات التي اختتمت مؤخرا في دولة الامارات بمدينة الفجيرة .

وحصد اللاعبون فهد السميح وزن (54 )وهشام الدوخي وزن (68 ) وعلي مبروك وزن (80) 3 ميداليات ذهبية للكبار، وميدالية فضية للاعب أحمد المولد وزن (87)، فيما حقق اللاعب فهد الجبيلة وزن (63) ميدالية برونزية .

وفي المنافسات النسائية حققت اللاعبة دنيا أبو طالب ذهبية وزن (53 )، واللاعبة لارا الكاظم فضية وزن (49 )، وبرونزيتين عن طريق اللاعبتين رهف الجوهي وزن (46 ) وأبرار بخاري وزن (57).

من جهته أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد الوبران أن هذه البطولة شهدت تنافساً قوياً بين المشاركين من الدول العربية، حيث أثبت أبطال المنتخب السعودي بمختلف فئاتهم جاهزيتهم وقدرتهم على تحقيق المراكز الأولى وتشريف الوطن في هذا المحفل العربي الكبير .