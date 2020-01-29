هل الرجل يحب المراة الجميلة فقط؟

البلاد – نيفين عباس

تبحث الكثير من النساء عن إجابة السؤال الأكثر إثارة للجدل

“هل الرجل يحب المرأة الجميلة فقط؟!” أم المرأة الوفية!

هناك فئة كبيرة جداً من الرجال تفضل المرأة التى تكون على خلق لأن الجمال ينبع من الداخل وليس المظهر الخارجى فقط

فى عقل الرجل هناك بعض التصورات لفتاة أحلامه

وليس معنى ذلك أنه لا يتطلع للزواج من إمرأة جميلة لكن الجمال ليس مقياس لذلك

وعند السؤال والبحث نجد أن نسبة كبيرة من الرجال تفضل المرأة الخلوقة المتدينة

كما أن الرجال تفضل المرأة المستقلة التى لا يمثل لها نهاية العالم غيابه أو سفره

كما أنه يحب المرأة الذكية التى التى تبهره بأفكارها وتخطيطها للمستقبل

كما يفضلون الدبلوماسية واللبقة فى تصرفاتها وحديثها فلا تتسبب له بالإحراج كلما تحدثت

أو تسببت له بموقف مخجل عند الذهاب لأحد الحفلات أو العزائم

كما يحب الصديقة والأخت والأم

التى تحتويه بحنانها وتحبه وتعينه وتتمسك به كما أنه تعطيه مساحة من الحرية والثقة تجعله يتصرف بحرية

كما يحب الطفولية والعفوية المرحة لأن المرأة النكدية وكثيرة الشكوى لا يفضلها الرجل حتى لو كانت ملكة جمال العالم

لأنه يبحث عن المرأة التى تتصرف بعفوية وتلقائية كما الأطفال وتتمتع بخفة ظل تجعله يخرج من أى حالة حزن أو ضيق تصيبه

كما أنه يحب المستمعة والمتسامحة فلا يوجد أقسى على الرجل من المرأة التى تخزن الذكريات والمواقف المؤلمة له وكلما حدث مشادة تذكره بما فعله منذ عام

كما يحب المرأة التى تتمتع بالإيجابية فلا تشعره بالإحباط أو توزع الطاقة السلبية عليه وعلى كل من حوله بكثرة المشاكل والشكاوى واليأس

كما يعشق المرأة التى تجيد الطهي فهو يكره كثيراً الذهاب يومياً أو طلب الوجبات من المطاعم لأنه ليس مكلف وحسب بل أن الرجل يحب المرأة التى تتفنن فى إعداد المأكولات الشهية له وكما يقول المثل ” أقرب طريق لقلب الرجل معدته “

كما يحب المرأة التى على إستعداد للنقاش وليست قاسية فى تعاملها أو كلماتها جارحة