علامات تميز بين الشامات الطبيعية والسرطانية

صحة و عافية متابعاتعلامات تميز بين الشامات الطبيعية والسرطانية فرناس حفظيaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ 28 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يمتلك العديد من الأشخاص شامات في مناطق مختلفة بأجسامهم، لكن ما يجهله البعض أن هناك أنواع للشامات فبعضها تكون غير حميدة وتكون إنذار للإصابة بالسرطان وهناك بعض الدلالات المهمة في ذلك الصدد. 1/ الأبعاد إذا كان شكل الشامة غير متوازي فهذا قد يعني الإصابة بالسرطان، فالشامة الطبيعية تكون غالبا على شكل دائرة او شبه دائرة. 2/ الحجم لا يتخطى مقاس الشامة الطبيعية عادة السنتيمتر الواحد، أما اذا كان أكثر من ذلك فمن الضروري استشارة طبيب الجلدية. 3/ الظهور المفاجئ قد تظهر الشامات بشكل مفاجئ وفي هذه الحالة ايضا يجب استشارة الطبيب المختص. 4/ اللون تتميز الشامة الطبيعية بلون متجانس مع لون الجلد وفي المقابل يجب دق ناقوس الخطر إذا تبين أنها متعددة الألوان ولذلك يجب مراقبتها جيدا. 5/ ظهور أعراض الالتهاب أو النزف أو الشعور بالألم أو الوخز، فهذا قد يدل على الاصابة بالسرطان ويجب في هذا الحالة ايضا الانتباه إلى الحالات الوراثية في العائلة. مرتبط