الجيلاتين يساعد في خسارة الوزن

يحب الكثير من الأشخاص تناول الجيلاتين لأنه يحتوي على نسبة مهمة من البروتين، ويساعد على رفع مستوى الطاقة وعلى تحسين الأداء الجسدي والفكري، ويساهم بشكل كبير على خسارة الوزن.
وله فوائد عديدة أيضا:
1/ يساعد في الحد من الشعور بالجوع خارج مواعيد الوجبات.
2/ رغم أنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، يعتبر الجيلاتين مصدرا مهما للبروتين والكربوهيدرات التي تزود الجسم بالطاقة، كما أنه مصدر مهم لعدد كبير من الفيتامينات والمعادن الضرورية وخصوصا عند ممارسة التمارين الرياضية.
3/ يعمل الجيلاتين على زيادة الكتلة العضلية لانه يحتوي على أحماض الأرجينين الأمينية التي تساعد الجسم على إنتاج مركب الكرياتين ومن المعروف أن هذا المركب يعزز عملية تكون العضلات.
4/ كما يحسن الجيلاتين عملية الهضم لانه يحتوي على أحماض الغليسين الأميني في المعدة، علما أن هذا الحمض يساعد على محاربة الإمساك ويحد من المعاناة من حرقة المعدة.
5/محاربة الدهون والكوليسترول خلافا للكثير من أنواع التحلية يخلو الجيلاتين الخفيف من الدهون الضارة، ولهذا الأفضل تناوله من دون إضافة السكر أو أى نوع من المحليات الصناعية.