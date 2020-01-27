أضرار خطيرة لغسل الشعر بالماء الساخن

يلجأ الكثيرون خصوصا في فصل الشتاء بالاستحمام بالماء الساخن جدان لكن يبدو أن هذا لا يناسب الشعر بحسب ما ورد في تقرير مجلة Allure الأمريكية الذي تضمن لقاء مع اختصاصي البشرة شاري مارشبين.
وذكر التقرير أن غسل الشعر بالماء الساخن جدا أى على درجة حرارة تزيد عن 35 مئوية يؤثر سلبا على صحة فروة الرأس ويسبب تساقطه.
ولفت إلى أن هذا يضعف الشعر بسبب منع هذه الفروة من افراز الزهم الذي يحتاج إليه الشعر لينمو بشكل صحي.
وتابع التقرير ايضا ان هذا يسبب جفافه مضيفا: “من المستحيل أن ينمو الشعر ويبقى بصحة جيدة في هذه الحالة” وتابع: ” إذا كان الماء ساخنا جدا فهذا يمنع إزالة بقايا الشامبو أو منتج ما بعد الشامبو أو الاقنعة المختلفة بشكل تام، ولهذا تظل بقاياها عالقة في الجذور التي تصبح دهنية بشكل مفرط”.
ولهذا نصح بالاستحمام بماء على درجة حرارة تتراوح بين 25 و 30 مئوية أى الماء الفاتر قد الإمكان.
ويشار إلى أن الماء البارد يساعد على تحفيز الدورة الدموية وتهدئة الأنسجة وإضفاء اللمعان الصحي على الشعر.