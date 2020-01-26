حضور لافت في ليلة تكريم فنانة العرب

الرياض – خالد بن مرضاح

أحيت الفنانة أحلام «ليلة فنانة العرب أحلام»، ضمن فعاليات شتاء الرياض، على مسرح أبوبكر سالم بالبوليفارد، بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وسط حضور لافت من قبل الجمهور.

وأحيت الفنانة أحلام حفل ختام موسم الرياض بمنطقة البوليفارد على مسرح أبوبكر سالم، والتقت أحلام بجمهورها بالرياض بأغنية «لا هنت يا عز السعودي وحاميه».

وكرمت الهيئة العامة للترفيه، فنانة العرب، بدرع من الذهب الخالص، خلال الحفل، وسلم مدير عام التواصل في هيئة الترفيه، بندر الأيداء، الدرع الذهبي إلى الفنانة أحلام؛ وحملت أحلام الدرع الذهبي بصعوبةٍ؛ نظرا لثقله، وكاد أن يسقط منها، لولا أن ساعدها مدير التواصل بهيئة الترفيه في حمله، وجاء الدرع الذهبي على شكل تاج ويمثِّل شعار الفنانة أحلام.

ووجهت أحلام من مسرح أبو بكر سالم تحية خاصة، إلى صديقتها الإعلامية فجر السعيد، التي كانت حاضرة بين الجمهور قائلة: «لن أنسى أن أرحب بشخص غالٍ عزيز وحبيب، وأعتبر أنَّ 2020 بداية سنة جديدة في عمرها الجديد، وإن شاء الله عمرك طويل، الإعلامية الكبيرة فجر السعيد». وكانت أحلام كتبت في وقت سابق بحسابها على «تويتر»: «تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي-أحلام.