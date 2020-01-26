الإمارات تؤكد خلوها من فيروس كورونا

أبو ظبي : متابعات

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عبد الرحمن بن محمد العويس، اليوم الأحد، خلو دولة الإمارات من أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، داعياً الجميع إلى عدم تداول الشائعات ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية فقط.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، ترأس الوزير اليوم اجتماعاً لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني، بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة، لمناقشة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد للدولة.

وأضافت الوكالة أنه تم رفع حالة الاستعداد للتعامل مع الحالات المشتبه بها بشكل احترازي واستباقي عبر منافذ الدولة، وتعميم آليات التعامل الطبي مع المرض من خلال تثقيف الكادر الصحي العامل بالمنشآت الطبية.

ودعا الوزير إلى «ضرورة استسقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة».