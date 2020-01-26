أسعارها تبدأ بـ 250 ألف ريال وزير الإسكان يسلّم وحدات «ديار السعد» بالرياض

الرياض- البلاد

سلّم وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من مستفيدي برنامج “سكني” وحداتهم السكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع “ديار السعد” الواقع في ضاحية “الجوان” السكنية شمال مدينة الرياض التي تتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، والذي يأتي ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفّر قرابة 600 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس بنماذج وتصاميم متنوعة، فيما تجوّل الوزير في المشروع واطلع على نسب الإنجاز، مشدداً على ضرورة سرعة انجاز المراحل المتبقية في الموعد المحدد تمهيداً لتسليمها للمستفيدين.

ويتميز إسكان “ديار السعد” الذي يمتد على مساحة تتجاوز 133 ألف م2، بموقعه من الجهة الشمالية للعاصمة بمحاذاة طريق الأمير فيصل بن بندر، ويحوي المشروع عدداً من مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق العامة، علاوة على اكتمال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، إذ يأتي المشروع من بين 16 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين على مستوى الرياض توفّر نحو 30 الف وحدة ّسكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال تتمركز معظمها في ضاحية “الجوان” السكنية.

ويأتي تسليم الوحدات السكنية في المشروع استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً في عدد من المشاريع تحت الإنشاء، مثل مشروع “شمس الديار” في الرياض، ومشروعي “نساج تاون” و”الواجهة” في المنطقة الشرقية، و”رُبى جدة” في منطقة مكة المكرمة، ويتبعها المزيد من المشاريع في إطار حرص الوزارة عبر برنامج “سكني” على تمكين الأسرة السعودية من التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة.