طريقة فعالة لعلاج الحروق في المنزل

يتعرض البعض لحروق طفيفة في المنزل بسبب الشواء في الفرن أو عن طريق الماء المغلي، ويمكن علاج هذه الحروق بالزيوت العطرية في حال حدوثها لتهدئة الألم وشفاء الجلد.
ويعد زيت الخزامى أو اللافندر العطري من الزيوت التي تساعد في شفاء الجلد وتهدئة الحروق ويستخدم على منطقة صغيرة من الجلد، ضعي منه قطرتين إلى 3 قطرات من زيت الخزامى الأساسي، وجددي التطبيق كل 15 دقيقة طالما كان الألم نابضا فيمكنك تطبيقه من 5 إلى 6 مرات.
واذا كانت المنطقة أ;بر يمكنك تطبيق 10 قطرات من زيت الخزامى مع ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت نبتة سانت جون، ثم طبقي المزيج على الحرق.
ويمتنع من وضعه النساء الحوامل والمرضعات والاشخاص الذين يعانون من مرض الصرع والأطفال دون سن الـ 3 سنوات.