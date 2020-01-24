علاج بسيط وفعال لمشكلة حب الشباب

المرأه متابعاتعلاج بسيط وفعال لمشكلة حب الشباب فرناس حفظيaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 24 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تعاني العديد من الفتيات والنساء من مشكلة ظهور حب الشباب على بشرة الوجه، وقد لا يتمكنوا من إخفاؤها بمستحضرات التجميل التي قد تزيد الأمر تفاقما. ولهذا ينصح أولا باستشارة الطبيب الاختصاصي من أجل الحصول على العلاج المناسب، ومن المفيد في موازاة ذلك بالاعتماد على وصفات طبيعية تساعد على حل المشكلة ومنها وصفة شاى البابونج. وهذا ما توصلت إليه دراسة أجريت في مكتبة الطب في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك، ووجد الباحثون أن البابونج يساعد في تطهير الجروح ويعمل كمضاد طبيعي للالتهابات. ولهذا السبب ينصح باستخدام وصفته 4 مرات أسبوعيا، ويحتاج تحضيرها إلى كوب ماء، 4 أكياس بابونج وقطعة قطن. يوضع الماء على النار حتى يغلي وبعد ذلك تنقع فيه أكياس البابونج لمدة 15 دقيقة، ينزع الشاي عن النار ويترك ليبرد. تزال منه الأكياس وتبلل به قطعة القطن ويتم تمريرها على الوجه ثم يترك ليجف لمدة 30 دقيقة. وأخيرا يتم غسله بالماء الفاتر. وبعد مرور أسبوعين فقط على تكرار هذه العملية مع اتباع العناية اللازمة سوف تحصلين على بشرة نقية ونضرة وخالية من البثور وحب الشباب. مرتبط