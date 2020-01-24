خالد بن سلمان: ميليشيات إيران تهديد لأمن المنطقة

البلاد : متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ، نائب وزير الدفاع، أن النظام الإيراني يريد تصدير ثورته لدول الجوار، ولديه أفكار توسعية، ولا يريد شراكة بين دول المنطقة، بل جل ما يهدف إليه هو أن تكون تلك الدول ضمن مشروعه التوسعي، معتبراً ان إيران وميليشياتها تهديد لأمن المنطقة.

كما قال في مقابلة تلفزيونية مع “فايس”، وسوف تعرضها قناة “العربية” مساء اليوم (الجمعة)، إن السعودية لديها رؤية 2030 التي تحرك المملكة إلى الأمام، في حين لدى إيران خطة من عام 1979 التي تريد إعادة المنطقة إلى الخلف.

واعتبر الأمير خالد بن سلمان خلال المقابلة أن أكبر تهديد يواجه المنطقة والعالم اليوم هو إيران وميليشياتها والمنظمات الإرهابية كداعش والقاعدة.. وكلاهما وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأيديولوجيا.

وأضاف: “كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيدلوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القوانين الدولية”. مضيفا أنهما “عندما يتعلق الأمر بنا، فنحن العدو المشترك لهما ويتعاونان ضدنا”.