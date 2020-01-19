معرض ديزرت يكتشف الحضارات الصحراوية

العلا ــ البلاد

أعلنت “ديزرت إكس” العلا أمس عن أسماء الفنانين المشاركين في المعرض المحاكي للطبيعة المحيطة الذي يفتح أبوابه في 31 من يناير حتى 7 من مارس لعام 2020, وجرى تنظيم المعرض بالتعاون بين ديزرت اكس والهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، ويقام المعرض في صحراء العلا، التي تُعد واحة تاريخية في المملكة العربية السعودية.

ويُعد “ديزرت إكس” العلا المعرض المعاصر الأول من نوعه في المملكة كونه يسهم في استكشاف الحضارات الصحراوية، ويعزز الحوار بين الثقافات، و يتجسد بمشاركة فنانين من المملكة، والدول المجاورة، الذين يستمدون إلهامهم من معالم الطبيعة الخلابة، و من عبق التاريخ الذي تضمه منطقة العلا.

وعلى مدار العام الماضي، استقبلت العلا الفنانين الذين مزجوا المناظر التاريخية والطبيعية الخلابة، مع الحضارة والتطور للمجتمعات المحيطة, كما أن فعاليات المعرض ستشكل مصدر إلهام للزوار وتعطي مفهومًا جديدًا للصحراء، وتدفع الناظرين إلى التأمل بين الماضي المتمثل في القوافل التي كانت تسلك طريق البخور القديم، والإرث الثقافي الذي ورثته، وحاضر النهضة العمرانية الشامخة اليوم.

من ناحية أخرى يُعيد المعرض الفني العالمي (ديزرت إكس) العلا، المجد التاريخي والحضاري الذي امتازت به العلا إلى الواقع عبر معرض فني تفاعلي مفتوح لا سيما أنها بُنيت عبر حضارات متعاقبة، ولآلاف السنين كانت مكانًا للتبادل الثقافي نظرًا لكونها نقطة التقاء بين ثلاث قارات، وبوابة بين الشرق والغرب هذا التراث الثقافي, حيث يسطر “ديزرت إكس” صفحة جديدة في مستقبلها ويحولها إلى متحف حيِّ يلهم الإبداع, ولكونه أول معرض فني معاصر في العلا، فخطة الهيئة الملكية، تتمثل في تنشيط المنطقة وحمايتها والمحافظة عليها، على المدى الطويل،

وذلك لإحداث تحول جذري ومستدام، بمشاركة سكان المنطقة، في هذه العملية. ويفتح المعرض المجال أمام المواهب المحلية، ويوفر الفرص للمرشدين المحليين، والتعاون بين الشباب والمجتمع من خلال المدارس والجامعات وبرامج التوعية، بما في ذلك ورش العمل التي يديرها الفنانون، ضمن مساعي التعاون الإبداعية المستقبلية للعلا.