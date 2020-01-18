55 امرأة حرفية يبدعن في مهرجان الترفيه

صبيا – البلاد

جذبت إبداعات 55 امرأة سعودية من مختلف الفئات العمرية، أنظار آلاف من زوّار مهرجان صبيا للتسوق والترفيه في عامه السابع، الذي تنظمه حالياً لجنة التنمية السياحية بالمحافظة في ساحة البلدية بصبيا، إذ قدمن مهارات حرفية عالية نالت الاستحسان.

وتحقق النجاح والتميز للحرفيات في خيمة الحرف اليدوية للأسر المنتجة، من خلال مهاراتهن في صناعة الحِرف القديمة التي كانت تمتهنها المرأة السعودية في الماضي، وعرض الأكلات الشعبية، ونقش الحناء، والخياطة والتطريز، وتصميم الأشكال والمجسمات، والرسم بأنواعه، وتنسيق الزهور، وتلوين الفخار، والإكسسوارات النسائية، والبخور والعطور، والتحف الخشبية، والألعاب الشعبية.

واحتوت أجنحة الأسر المنتجة التي هيأتها اللجنة المنظمة بالمجان، على ما وصلت إليه السعوديات من تميز وحرفية عالية في صنع وإنتاج ما يعرضنه من سلع ومنتجات، نتيجة معرفتهن بأدوات التقنية الحديثة التي أسهمت في بلورة جهود أمهاتهن وجدّاتهن في الصناعات التي كانت تعتمد على حرفة اليد، وتطوير آلياتها ومزجها بتقنيات العصر، لتواكب ذائقة الجمهور بمختلف شرائحه، مع الحفاظ على تاريخ وتراث أبناء المجتمع السعودي، لتخرج للمتسوقين في أصناف صناعية متعدّدة ذات صبغة محليّة.

تقول أم خالد المتخصّصة في صناعة الروائح العطور التقليدية: إنها تعلّمت هذه الحرفة من أمها التي ورثت بدورها أصول الصناعة من الجدّة، مشيرة إلى أن إنتاجها من العطور المختلفة قد وجد قبولا لدى مرتادي المهرجان، ساعدها في زيادة دخلها اليومي الذي تجنيه من المشاركة في هذا المهرجان، تلبية متطلبات الحياة، فيما أكدت أم فيصل أن مشاركتها تتواصل في المهرجان منذ انطلاقته بأشغال الخياطة اليدوية، والأغطية والملابس، مبينة أنها وجدت إقبالاً كبيراً من مرتادي المهرجان.

من جانبها أفادت أم زكي، إحدى المشاركات في ركن الأكلات الشعبية، أن المهرجان يعد مناسبة للتعرف على أصناف الأطعمة والفواكه التي تمتاز بها المنطقة، وأن الإقبال على أركان المأكولات الشعبية يزيد في الفترة التي تستريح فيها العائلات لقضاء باقي أمسيتهم في هذا المهرجان المتسع الفعاليات الذي يعد مكانا للترفيه ولقضاء وقت الفراغ فيه بعد انقضاء الفعاليات.

ولفتت أم تركي إلى أن مهرجان صبيا للتسوق والترفيه فتح لها نافذة أخرى، وأتاح لها عرض منتجاتها الغذائية وتقديمها للزوار الذين ينشدون أفضل ما لدى الأسر المنتجة. أما صاحبة ركن التحف وتغليف الهدايا زهراء غروي فأشارت إلى أن الصناعات الحرفية تتميز بتكلفتها المنخفضة وعائداتها المرتفعة وساعدت بشكل ملحوظ في تمكين عمل المرأة وجعلها سيدة منتجة وفعالة في المجتمع وأسهمت في تحسين الدخل الأسري وتوفير فرص في سوق العمل.