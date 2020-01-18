تقرير عن رائحة الفم الكريهة.. هذه العلاجات الطبيعية تحميك من الحرج!

رائحة الفم الكريهة هي المشكلة التي تؤرق عددا كبيرا من الناس حول العالم بسبب ما تسببه من حرج.

ووفقا لتقرير سبوتنيك، فإن 25 – 30% من سكان العالم على الأقل يعانون من الأزمة بسبب رائحة الفم.

وبحسب التقرير، يعد من أسبابها الأكثر شيوعا وجود تجاويف بين الأسنان وأمراض اللثة وسوء النظافة.

ومن ضمن أسباب رائحة الفم الكريهة، سوء التغذية، ومرض السكري، وجفاف الفم، والالتهابات مثل التهاب الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية.

كذلك من أسبابها الاضطرابات المعوية، مثل حرقة المعدة والقرحة، وفقا لوكالة “سبوتنيك” نقلا عن موقع “Everyday Health” الصحي.

وربما تنتج رائحة الفم الكريهة بشكل مؤقت، وذلك نتيجة تناول أطعمة أو مشروبات معينة مثل الثوم والبصل أو التدخين.

وأيا كان السبب فإن هناك بعض الوصفات والمواد الطبيعية التي تساعد في التخلص أو التخفيف من الرائحة الكريهة للفم.

وصفات طبيعة للعلاج

مضغ بعض حبات القرنفل، أو بذور الشمر، أو اليانسون، حيث تساعد تلك الأشياء على قتل البكتيريا.

خلط كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز وقطرات من الزيت العطري للنعناع المضاد للميكروبات.

قم بإزالة أطقم الأسنان ليلا إذا كنت ترتديها، ونظفها للتخلص من تراكم البكتيريا الناتجة عن الطعام والشراب.

مضغ قطعة من الليمون أو قشر البرتقال للحصول على رائحة منعشة، حيث سيحفز حمض الليمون الغدد اللعابية ويكافح رائحة الفم الكريهة.

تناول الكثير من الماء وقم بمضمضة الماء البارد في الفم، في الصباح.

مضغ غصن طازج من البقدونس أو الريحان أو النعناع أو الكزبرة، لمحاربة الروائح.

استخدم فرشاة وخيط الأسنان بعد كل وجبة، ويفضل مرتين في اليوم.

استبدل فرشاة الأسنان كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

احرص على زيارة عيادات الأسنان بشكل منتظم.

نظف طرف اللسان بشاش عن طريق سحبه للأمام وتنظيف الجزء الخلفي منه.