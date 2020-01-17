ساينز يفوز برالي داكار للمرة الثالثة وبرابيك بطلاً للدراجات النارية

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فاز الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق ميني بلقب رالي دكار للمرة الثالثة اليوم الجمعة في حين توج الأمريكي ريكي برابيك بلقب الدراجات النارية مع فريق هوندا لينهي بذلك هيمنة كي.تي.إم على السباق والتي استمرت على مدار 18 عاما.

وبهذا يكون ساينز وبرابيك أول فائزين بالسباق في السعودية التي تستضيف الرالي الشهير للمرة الأولى لكن يتعين عليهما وصول خط النهاية الرسمية في القدية قبل أن تصبح النتائج رسمية.

وبرابيك أصبح أول أمريكي يحرز لقب رالي دكار في أي فئة منذ انطلاقه من باريس عبر الصحراء الإفريقية الكبرى وصولا إلى عاصمة السنغال في 1979.

وأنهى ساينز (57 عاما) أخر مرحلة رسمية متفوقا بفارق ست دقائق و21 ثانية على القطري ناصر العطية المدافع عن اللقب.

وتوج ساينز مرتين بلقب بطولة العالم للراليات وينافس ابنه الذي يحمل نفس الاسم في سباقات فورمولا 1 مع فريق مكلارين كما سبق له التتويج بلقب هذا السباق في عامي 2010 و2018 في أمريكا الجنوبية.

وحقق ساينز القابه الثلاثة في السباق مع ثلاثة فرق مختلفة. الفوز الأول جاء مع فولكسفاجن والثاني مع بيجو.

وفاز سائق تويوتا العطية بطل السباق ثلاث مرات بالمرحلة الأخيرة ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام في حين احتل الفرنسي بيتر هانسيل المركز الثالث في مشاركته رقم 31 في السباق.

وسبق لهانسيل الفوز بلقب السباق 13 مرة في فئتي السيارات والدراجات النارية.