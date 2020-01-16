فوائد لا تقدر بثمن لمزيج الحبة السوداء مع عسل النحل

تعد فوائد الحبة السوداء مع عسل النحل لا تصدق، فهذه الخلطة سحرية لصحة الانسان، لاسيما أن الحبة السوداء في حد ذاتها لها منافع عديدة مثل خفض الكوليسترول وعلاج التهاب الحلق والحفاظ على صحة الجسم.
ومن أهم فوائد خليط الحبة السوداء مع العسل مقاومة الخلايا السرطانية لأنهما غنينان بمضادات الأكسدة وتعمل مادة الثيموكينون على مقاومتها.
وقد أثبتت عدة دراسات أن هذه المادة تقاوم الورم وأنواع السرطان مثل سرطان الرحم والثدي والرئتين والمعدة والمرئ وغيرها.
كما يعتبر هذا المزيج علاج فعال لمرض الربو، ومضاد طبيعي للالتهاب، كما يعمل على تخليص الجسم من السموم التي تؤثر على وظائف الاعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى.
كما يقضي خليط الحبة السوداء مع العسل على بكتيريا الجهاز الهضمي مثل إيكولاي وكوليرا.
ويعتبر تناول ملعقة من خليط الحبة السوداء مع العسل بشكل يومي من الأمور التي تساعد على صحة عضلة القلب ، كما يجب على مرضى التهاب المفاصل أن يكون هذا الخليط جزء من روتينهم الغذائي بسبب مادة الكولاجين الموجودة بهم والتي تقلل من التهاب المفاصل.
ويمكن تحضير هذا الخليط عن طريق إضافة كوبان من الحبة السوداء المطحونة جيدا على نصف كيلو من العسل الصافي داخل برطمان زجاجي ويتم خلطهم جيدا حتى الحصول على القوام المناسب، ويوضع البرطمان في مكان جاف للاستعمال اليومي.