يعد زيت السمك من الزيوت الهامة لصحة البشرة والشعر، إذ أنه يحتوي على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الصحة بشكل عام ، وخصوصا الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية ومنها الأوميجا 3 .
ويعمل زيت السمك على تحفيز بصيلات الشعر وهو ما يساعد على نمو الشعر، كما أنه يحمى الشعر من التساقط ويزيد كثافته، كما يساهم في تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس وترطيبها.
أما بالنسبة لفوائد زيت السمك للبشرة:
فيساعد زيت السمك على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يقي من حدوث حب الشباب ، ويحمي البشرة من ظهور التجاعيد وآثار الشيخوخة والتي تحدث عن نقص الكولاجين بالجلد.
ويعمل زيت السمك أيضا على تجديد خلايا البشرة والمساعدة على توحيد لونها،ويقلل أيضا من الهالات السوداء التي تظهر في منطقة حول العين، كما يحمى زيت السمك من الإصابة بسرطان الجلد، لأنه يحتوي على المواد المضادة للأكسدة.
وعن كيفية استخدام زيت السمك للبشرة والشعر فيتم استخلاص الزيت الموجود في كبسولات زيت السمك وتطبيقها على البشرة أو الشعر لمدة نصف ساعة وغسلها بالماء الفاتر، وبالنسبة للشعر فمن الممكن مزج زيت السمك مع زيت الزيتون أو زيت الأرجان وذلك للحصول على أفضل النتائج.