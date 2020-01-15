الرياضة

حمراء لن تُنسى في تاريخ فالفيردي..

رسميًا: الاتحاد الإسباني يعاقب فالفيردي بعد واقعة “السوبر”

محمد ابو الوفاaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ      15 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي إزاء طرده في مباراة السوبر المحلي.

وعرقل فالفيردي (21 عامًا) مهاجم أتليتكو مدريد، ألفارو موارتا، المنفرد بالمرمى في الشوط الرابع من مباراة السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي.

وكان موراتا قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف الفوز والظفر بالبطولة عند الدقيقة 115، إلا أن فالفيردي قرر عرقلته للجوء إلى الركلات الترجيحية.

وشهدت ركلات الجزاء حصد ريال مدريد للقب بنتيجة 4-1، وتحول فالفيردي إلى بطل في نظر مشجعي الفريق.

عقوبة اللاعب الأوروجوياني ستكون بالإيقاف لمباراة واحدة فقط، وهي معنية بالصدام ضد إشبيلية يوم السبت المقبل.

إذ سيحل الفريق الأندلسي ضيفًا ثقيلًا على الميرنغي بأرضيته سانتياجو برنابيو لحساب الجولة العشرين من الليجا في تمام السادسة مساءً.

يحتل ريال مدريد وصافة لائحة الترتيب برصيد 40 نقطة بينما يتمركز إشبيلية رابعًا بـ 35 نقطة، وهو ينذر بمباراة من العيار الثقيل.

 

محمد ابو الوفا

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