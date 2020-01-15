رسميًا: الاتحاد الإسباني يعاقب فالفيردي بعد واقعة “السوبر”

حمراء لن تُنسى في تاريخ فالفيردي..

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي إزاء طرده في مباراة السوبر المحلي.

Real Madrid's Federico Valverde has received just a one-match ban for his last-ditch foul on Alvaro Morata during the Super Cup final. Worth it 😉 pic.twitter.com/zTIJ9r6q52 — B/R Football (@brfootball) January 15, 2020

وعرقل فالفيردي (21 عامًا) مهاجم أتليتكو مدريد، ألفارو موارتا، المنفرد بالمرمى في الشوط الرابع من مباراة السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي.

طرد فالفريدي بعد إعاقته موراتا ومنعه من فرصة محققة أمام المرمى

"كنت حتسجل أعمل لك ايه" ؟#ريال_مدريد_اتليتكو_مدريد #السوبر_الأسباني_بجدة pic.twitter.com/kFVWaSrCvV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 12, 2020

وكان موراتا قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف الفوز والظفر بالبطولة عند الدقيقة 115، إلا أن فالفيردي قرر عرقلته للجوء إلى الركلات الترجيحية.

وشهدت ركلات الجزاء حصد ريال مدريد للقب بنتيجة 4-1، وتحول فالفيردي إلى بطل في نظر مشجعي الفريق.

عقوبة اللاعب الأوروجوياني ستكون بالإيقاف لمباراة واحدة فقط، وهي معنية بالصدام ضد إشبيلية يوم السبت المقبل.

إذ سيحل الفريق الأندلسي ضيفًا ثقيلًا على الميرنغي بأرضيته سانتياجو برنابيو لحساب الجولة العشرين من الليجا في تمام السادسة مساءً.

يحتل ريال مدريد وصافة لائحة الترتيب برصيد 40 نقطة بينما يتمركز إشبيلية رابعًا بـ 35 نقطة، وهو ينذر بمباراة من العيار الثقيل.