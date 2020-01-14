زيت بذور المشمش إكسير جمال البشرة

يعتبر زيت بذور المشمش بمثابة إكسير الجمال للبشرة، له فوائد جمة تعود على البشرة لانه يعمل على تنظيفها وإعادة بناء الخلايا ليمنحها مظهر نقيا يشع نضارة وجاذبية.
ويحتوي زيت بذور المشمش عل حمض الأولييك، الذي يعمل على ترطيب البشرة ويحارب أعراض الشيخوخة، كما أنه يحتوي على حمض الستياريك الذي يعمل على تنظيف البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء وحمض البالميتيك الذي يحمي البشرة من المؤثرات الخارجية .
ويتمتع زيت بذور المشمش بتأثير قوي على البشرة لانه غنى بفيتامين E و مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة مما يعرف بالجذور الحرة التي تهاجم خلايا البشرة وتعجل بظهور التجاعيد ومظاهر الشيخوخة .
كما يمكن استخدام زيت بذور المشمش كمزيل للمكياج أو بعد الاستحمام كمرطب للبشرة أو كزيت للتدليك.