المرأه متابعات“الحناء البيضاء” فوائد سحرية لبشرة أكثر جاذبية فرناس حفظيaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 14 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تعد الحناء البيضاء من أشهر أنواع الحناء في دول المغرب العربي، حيث بدأت صناعتها في المغرب ثم امتدت إلى جميع أنحاء الوطن العربي نظرا لفوائها المذهلة للبشرة، وهى تتكون من أعشاب مفيدة لنضارة البشرة . ومن أهم فوائها: 1/ تفتيح الجسم بشكل فعال. 2/ تفتيح الأماكن الغامقة في الجسم مثل الكوعين والركبتين. 3/ إزالة أثار الحبوب والبثور والبقع بالبشرة . 4/ توحيد لون البشرة. 5/ الحد من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء على البشرة. 6/ شد البشرة بشكل فعال. 7/ إزالة الزيوت الزائدة في الوجه والسموم والشوائب العالقة وبالتالي فهى تحارب ظهور الحبوب. 8/ زيادة نعومة البشرة وإشراقها. 9/ إزالة الرؤوس السوداء من البشرة. مرتبط