شاهد .. أطنان من البطاطا والجزر تسقط من السماء في أستراليا!

شهدت أستراليا ظاهرة فريدة من نوعها بسقوط أطنان من الفواكه والخضروات من البطاطا والجزر من السماء.

ورصدت سبوتنيك الظاهرة الطريفة، وهي هذه المرة من فعل البشر حيث تلقيها المروحيات على الغابات المحترقة لإنقاذ الحيوانات.

وعانت أستراليا من اندلاع عدد كبير من الحرائق بها نتيجة للطقس الحار منذ بداية عام 2020.

ومع فشل الجهود المستمرة لاحتواء الحرائق التي انتشرت بشكل لا مثيل له، نفق أكثر من نصف مليار حيوان من مختلف الفصائل ومن بينها الكانجرو المهدد بالانقراض.

ومؤخرا هطلت أمطار الرحمة على مدينة عدن الأسترالية لتغيث الحيوانات المحبوسة داخل الحرائق المتفاقمة.

وخاصة بعد إجلاء السكان في وقت سابق، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبدأت حكومة ولاية “نيو ساوث ويلز” التي اندلعت بها الحرائق، في إيصال آلاف الكيلوجرامات من الجزر و البطاطا الحلوة لإطعام الحيوانات.

تلك الحيوانات التي اختئبت في الصخور في محاولة لإنقاذ الحيوانات المعرضة للانقراض من الطبيعة القاتلة.

وأعلنت هيئة الخدمة الوطنية للمتنزهات والحياة البرية في الولاية، عن عملية “روك والابي” لإنقاذ الحيوانات.

حيث جرى استخدام الطائرات لإيصال المواد الغذائية وإلقائها من السماء.

وأوضحت منظمة حيوانات أستراليا الخيرية، أنها اعتمدت على التبرعات لاستئجار طائرات صغيرة وتعبئتها بأطنان من بكياس الحبوب لتوزيعها على الحيوانات البرية في المنطقة.

فيما جرى تحميل طائرتين أخرتين وستكون جاهزتين للمغادرة يومي الإثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصلت الدكتورة إيلين أونج والدكتور كريس بارتون، أول أطباء بيطريين إلى مدينة مالاكوت الأسترالية.

وذلك في طائرتين امتلئا بالمواد الغذائية، في إطار الجهود المكثفة من أجل إنقاذ الحيوانات من خطر المجاعة وعلاجهم.