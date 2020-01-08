قشر الموز للبشرة والأسنان !

يعتقد البعض أن قشور الفاكهة لا فائدة من استخدامها، وأنه يجب التخلص منها عقب أكلها ولكن غفل الكثير الفوائد الصحية لقشرة الموز ، وعادة ما يتم التخلص منها فور تناول ثمرة الموز، إلا أنها مفيدة ويمكن استخدامها بطرق تجميلية سهلة وبسيطة بالنسبة للنساء .

1- تبييض الأسنان

بعد تناول ثمرة الموز، قومي بفرك أسنانك بالطبقة الداخلية لقشرة الموز، فهي تعمل على تبييض الأسنان بشكل فعال .

2- ترطيب البشرة

يمكنك تغذية بشرتك عن طريق تدليكها بقشرة الموز، فهي تعمل على ترطيب البشرة وخاصة في الشتاء، مع التخلص من ندبات الوجه وآثار حب الشباب .

3- ترطيب اليدين

بنفس طريقة استخدامها للبشرة، يمكنك ترطيب يديك في الشتاء بقشرة الموز عن طريق تدليك اليدين بالطبقة الداخلية من القشرة واتركيها دون غسل لمدة 10 دقائق.