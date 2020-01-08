المرأه صحة و عافية

قشر الموز للبشرة والأسنان !

امنية رشادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       8 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

يعتقد البعض أن قشور الفاكهة لا فائدة من استخدامها، وأنه يجب التخلص منها عقب أكلها ولكن غفل الكثير الفوائد الصحية لقشرة الموز، وعادة ما يتم التخلص منها فور تناول ثمرة الموز، إلا أنها مفيدة ويمكن استخدامها بطرق تجميلية سهلة وبسيطة بالنسبة للنساء .

1- تبييض الأسنان

بعد تناول ثمرة الموز، قومي بفرك أسنانك بالطبقة الداخلية لقشرة الموز، فهي تعمل على تبييض الأسنان بشكل فعال . 

2- ترطيب البشرة

يمكنك تغذية بشرتك عن طريق تدليكها بقشرة الموز، فهي تعمل على ترطيب البشرة وخاصة في الشتاء، مع التخلص من ندبات الوجه وآثار حب الشباب . 

3- ترطيب اليدين

بنفس طريقة استخدامها للبشرة، يمكنك ترطيب يديك في الشتاء بقشرة الموز عن طريق تدليك اليدين بالطبقة الداخلية من القشرة واتركيها دون غسل لمدة 10 دقائق.

omneia rashad

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *