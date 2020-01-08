قشر الموز للبشرة والأسنان !

يعتقد البعض أن قشور الفاكهة لا فائدة من استخدامها، وأنه يجب التخلص منها عقب أكلها ولكن غفل الكثير الفوائد الصحية لقشرة الموز، وعادة ما يتم التخلص منها فور تناول ثمرة الموز، إلا أنها مفيدة ويمكن استخدامها بطرق تجميلية سهلة وبسيطة بالنسبة للنساء .
1- تبييض الأسنان
بعد تناول ثمرة الموز، قومي بفرك أسنانك بالطبقة الداخلية لقشرة الموز، فهي تعمل على تبييض الأسنان بشكل فعال .
2- ترطيب البشرة
يمكنك تغذية بشرتك عن طريق تدليكها بقشرة الموز، فهي تعمل على ترطيب البشرة وخاصة في الشتاء، مع التخلص من ندبات الوجه وآثار حب الشباب .
3- ترطيب اليدين
بنفس طريقة استخدامها للبشرة، يمكنك ترطيب يديك في الشتاء بقشرة الموز عن طريق تدليك اليدين بالطبقة الداخلية من القشرة واتركيها دون غسل لمدة 10 دقائق.