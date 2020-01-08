ترامب: مستعدون لردع إيران ولن ننسحب من العراق

واشنطن : وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، (الثلاثاء) أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي قتل بعملية أمريكية يوم الجمعة الماضي، كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأمريكية.

وأضاف ترامب: إن واشنطن مستعدة لأي رد إيراني محتمل عل مقتل سليماني.

وعن الانسحاب، أعلن ترامب عن رغبته بسحب القوات الأمريكية من العراق في مرحلة ما

مشيرًا إلى أن بلاده لن تفكر في فرض عقوبات على بغداد إلا إذا لم يعاملها باحترام

كما كشف الرئيس الأمريكي أنه في حال غادرت قواته العراق فإنها ستترك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرًا

وأضاف: “الانسحاب الأمريكي سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق”.