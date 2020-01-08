الدولية

العراق يعلن سقوط 22 صاروخا إيرانيا في أراضيه.. ولا خسائر بين قواته

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       8 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد : وكالات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية صباح الأربعاء في بيان سقوط 22 صاروخاً في العراق ، بعدما قصفت إيران بصواريخ بالستية فجراً قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل قائد “فيلق القدس” الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية.

وأشار البيان الذي نشر بعد نحو سبع ساعات من الهجوم ولم يشر إلى إيران، إلى أن القصف استمر نصف ساعة “وقد سقط 17 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية (…) وخمسة صواريخ على مدينة أربيل”، مشيراً إلى أنه “لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية” من دون تفاصيل عن الجنود الأميركيين.

صحيفة البلاد

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