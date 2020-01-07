هل ينقذ وليد عبد الله النصر في موقعة الاتحاد؟

وليد عبد الله قد يكون بطل المشهد أمام العميد..

كشفت وسائل إعلام عن اتجاه لدى حارس النصر وليد عبد الله لقطع إجازته والعودة للعب مباراة فريقه أمام الاتحاد.

ويحل الفريق النصراوي ضيفًا على الاتحاد في قمة مباريات المرحلة الـ 14 من دوري المحترفين يوم الجمعة القادم على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

يعاني النصر من أزمة في مركز حراسة المرمى إثر إيقاف الاسترالي براد جونز بفعل طرده في مباراة الفيحاء.

ويمثل جونز أحد عناصر القوة في تشكيلة العالمي، خاصة بعد قيادته الفريق لحصد لقب السوبر أمام التعاون قبل أيام.

بينما أجرى وليد (33 عامًا) عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي.

وتشير التقارير إلى استعداد الحارس المخضرم لقطع إجازته في جدة والعودة إلى الرياض من أجل الانخراط في تدريبات الفريق.

وسيجري وليد أولًا اختبارات وفحوصات طبية للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء من عدمه.

يحتل النصر ريادة لائحة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 13 جولة، ويلاحقه الهلال الذي جمع 24 فقط من 11 مباراة.

بينما يقبع الاتحاد في مركز متدني للغاية (13) حاصدًا 13 نقطة من 13 مباراة، في أحد أسوأ مواسم النادي بالسنوات الأخيرة.