تعرّف على قائمة لاعبي ريال مدريد في السوبر الإسباني وأبرز الغيابات

السوبر الإسباني يفتقد عديد النجوم من جانب الفريق الملكي..

أعلن ريال مدريد عن قائمة لاعبيه المشاركين في بطولة السوبر الإسباني التي تستضيفها مدينة جدة وسط غيابات عديدة.

🚨 Benzema y Bale, bajas de última hora para jugar la Supercopahttps://t.co/cMK3JEsumD — MARCA (@marca) January 6, 2020

أبرز تلك الغيابات تمثّلت في خط المقدمة، وبالتحديد إيدين هازارد وكريم بنزيمة وجاريث بيل، لإصابة ثلاثتهم.

ويعاني بنزيمة -هدّاف الفريق هذا الموسم- من مشاكل عضلية في ساقه اليسرى.

بينما يغيب هازارد (28 عامًا) حتّى أواخر الشهر الحالي إثر إصابته في الكاحل الممتدة من 26 نوفمبر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

فيما كانت حالة بيل أكثر تفاؤلًا ومن المنتظر تماثله للشفاء في غضون أيام، بيد أن أطباء قرروا عدم المخاطرة به.

ويلعب الفريق الملكي مواجهة نصف النهائي أمام فالنسيا يوم 8 من شهر يناير الجاري بملعب الملك عبد الله الدولي.

ويجمع نصف النهائي الآخر برشلونة حامل لقب الدوري بأتليتكو مدريد على نفس الملعب يوم 9 من الشهر ذاته.

جاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي..

حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي

خط الدفاع: كارفخال – ميليتاو – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – أودريوزلا – ميندي

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – إيسكو – فالفيردي – خاميس

خط الهجوم: فاسكيز – يوفيتش – براهيم – ماريانو – فينيسيوس – رودريجو