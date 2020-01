تعرّف على قائمة لاعبي ريال مدريد في السوبر الإسباني وأبرز الغيابات

أبرز تلك الغيابات تمثّلت في خط المقدمة، وبالتحديد إيدين هازارد وكريم بنزيمة وجاريث بيل، لإصابة ثلاثتهم.

ويعاني بنزيمة -هدّاف الفريق هذا الموسم- من مشاكل عضلية في ساقه اليسرى.

بينما يغيب هازارد (28 عامًا) حتّى أواخر الشهر الحالي إثر إصابته في الكاحل الممتدة من 26 نوفمبر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

فيما كانت حالة بيل أكثر تفاؤلًا ومن المنتظر تماثله للشفاء في غضون أيام، بيد أن أطباء قرروا عدم المخاطرة به.

ويلعب الفريق الملكي مواجهة نصف النهائي أمام فالنسيا يوم 8 من شهر يناير الجاري بملعب الملك عبد الله الدولي.

ويجمع نصف النهائي الآخر برشلونة حامل لقب الدوري بأتليتكو مدريد على نفس الملعب يوم 9 من الشهر ذاته.

جاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي..

