تدشين شارع الفن ومهرجان العسل بالمجاردة

محايل ـ البلاد

افتتح محافظ المجاردة رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة، سعيد بن علي بن دلبوح، ضمن ملتقى المجاردة الشتوي، أمس فعاليات شارع الفن ومهرجان العسل الثامن الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة.

وتجول المحافظ في شارع الفن الذي احتوى على العديد من اللوحات التشكيلية التي شارك بها عدد من الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، فيما اطلع على صالة عرض العسل مستمعا لشرح من النحالين أثناء الجولة على أنواع العسل لهذا العام.

وألقى المحافظ كلمة بهذه المناسبة أكد من خلالها أن مهرجان المجاردة الذي جاء هذا العام تحت عنوان “شتانا غير”، حظي بالدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مشيراً إلى الاستعدادات التي بذلت لتنظيم المهرجان حتى تم إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة النحالين وزوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها.

وأبان أن المهرجان شهد مشاركة أكثر من 350 شاباً وشابة، منوهاً بإقامة أكثر من 40 فعالية متنوعة، وفي ختام كلمته شكر مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي والإعلاميين على جهودهم التي أسهمت في نجاح افتتاح مهرجان المحافظة.