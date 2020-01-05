أمير الجوف يبحث مع رئيس هيئة السياحة إيجاد فرص استثمارية وجذب سياحي

البلاد : واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، اليوم, اجتماعاً مع معالي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب, وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة في مجالات السياحة والآثار، والمشروعات التي تنفذها في المنطقة.

وأكد سمو أمير المنطقة إيجاد الفرص الاستثمارية بمواقع الجذب السياحي والمواقع التراثية، والعمل على تطوير القرى التراثية وتشغيلها, حيث تشهد المنطقة سنوياً أكثر من خمسة مهرجانات نوعية وذات طابع اقتصادي وسياحي وثقافي تسهم في تحسين جودة الحياة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما دعا سموه لإقامة منتدى الاستثمار السياحي في منطقة الجوف للتعريف بمقوماتها وبما تتميز به في هذا الجانب والاستفادة من تاريخ المنطقة وآثارها في الجذب السياحي, إضافة إلى إقامة موسم منطقة الجوف.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، وعدد من المسؤولين في هيئة السياحة والتراث الوطني.