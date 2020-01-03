شاهد .. أمور مذهلة مع البيض .. ماذا يحدث لو تناولت 3 بيضات في اليوم؟

أهمية البيض تضعه على قمة الأطعمة، التي تساعد في بناء جسم الإنسان، وتمنحه الكثير من المكونات الغذائية المهمة.

ويشدد خبراء التغذية على ضرورة جعل البيض ضمن الوجبات اليومية، لاحتوائه على عناصر غذائية كبيرة، بحسب موقع “سبوتنيك”.

بحسب الموقع فإن تناول 3 بيضات في اليوم، يمنح الجسم كما هائلا من الفيتامينات والمواد الغذائية.

التي لا يمكن توفيرها في كثير من الأغذية الأخرى.

وبالرغم من ذلك هناك من يعتقد أنه له أضرار عديدة، ولكن لم يقدم كل من يتحدثون عن عدم تناول البيض أسبابا مقنعة لذلك.

حتى الخبراء حديثهم يدور مجمله حول احتوائه على دهون أو كوليسترول.

ويرصد انوبيضة مسلوقة واحدة، تمنح الجسم 8 أنواع من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

أبرزها فيتامينات (إيه، وبي 5، وبي 12، وبي 2)، إضافة إلى عناصر أخرى أبرزها حمض الفوليك، والسيلينيوم، والفسفور، وجميعها مواد مهمة جدا لبناء جسم الإنسان.

ويحتوي البيض أيضا على فيتامينات أخرى بنسب مختلفة منها (فيتامين دي، وإي، وكيه، وبي 6، والكالسيوم، والزنك”.

ويمنحك تناول بيضة واحدة عشرات السعرات الحرارية، و6 جرامات من البروتين و5 جرامات من الدهون الصحية، وكل ما سبق يمكن أن يحصل عليه جسمك عند تناول بيضة واحدة كبيرة الحجم.