الفيتامين .. جدولك الأساسي لتحسين نشاط الدماغ ومواجهة البرد!

اهمية الفيتامينات لجسم وصحة الإنسان معروفة للجميع لكن نوعية الفيتامين تختلف وفقا للحاجة.

وفقا لسبوتنيك، فإن الفيتامين يمنح تأثيرا فعالا في أمور كثيرة من أبرزها تنظيم تبادل البروتين والطاقة، وخاصة في فصل الشتاء.

ونصح خبير بالمركز العلمي الاتحادي للأنظمة الغذائية في روسيا “جورباتوف”، فاليري سيرجييف، بتناول الفيتامينات كلها.

وأوصى بمجموعة فيتامينات B، الموجودة في اللحوم، فهي ضرورية لتنظيم تبادل البروتين والطاقة، بحسب ما نقل “سبوتنيك” عن “آر تي”.

وأشار الخبير في “جورباتوف” إلى أن دماغ الإنسان ينفذ وظائفه على نحو أفضل بوجود المغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين A.

والفيتامينات C وE ، وأيضا “لزنك”.

وأوصى الخبير في المركز العلمي الاتحادي للأنظمة الغذائية بوجوب تناول الفيتامينات في غضون شهر واحد، على وجه الخصوص بعد نزلات البرد.

وأكد سيرجييف على ضرورة الحفاظ على تناول الفيتامينات والمعادن في فصل الشتاء.

وطالب الجميع بتمليح اللحم وصنع مخلالات الخضروات والفواكه والتوت.