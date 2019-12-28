جمعية المودة تعتمد خطة وموازنة العام القادم

جدة – البلاد

اعتمد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، الخطة التنفيذية والموازنة التقديرية للعام 2020م, والتي تستهدف خدمة 46227 أسرة من خلال خطة تنفيذية،ـ تتكون من ثلاث محافظ رئيسية تبدأ بمحفظة الاستقرار الأسري ثم محفظة التميز المؤسسي و محفظة الاستدامة الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع الثلاثين للمجلس في دورته الثانية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل السمنودي، أن المودة ستعمل خلال العام 2020 على عدة برامج تلبي حاجات المستفيدين المختلفة تبدأ ببرنامج مهارات جودة الحياة الذي يستهدف خدمة 16444 مستفيدا ومستفيدة , وتمكين 2250 سيدة عبر عدة مبادرات تدريبية تنفذها أكاديمية الحياة وذلك للوصول بهم من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج ، كما تستهدف الجمعية في جانب الارشاد والحماية الأسرية تقديم خدمات الاستشارات والإصلاح الاسري لـ14090 مستفيداً ومستفيدة, بالإضافة لبرنامج فض النزاعات الذي يستهدف 2600 مستفيد ومستفيدة.

وكشف السمنودي عن مشاريع نوعية جديدة سوف تطلق خلال العام 2020 بداية ببرنامج صندوق ترابط لتمكين الأرامل والمطلقات، نظراً لما تواجهه هذه الشريحة خاصة الفئات المستضعفة من تحديات,ويستهدف خدمة 100 سيدة، بالإضافة أنه سيكون هناك 35 برنامجا منها 18 برنامجا خارجيا, و17 برنامجا داخليا، كما يتم العمل على 58 مؤشرا رئيسيا، و 129 مؤشرا فرعيا لقياس الفاعلية و 223 مؤشرا تفصيليا لقياس الكفاءة في تنفيذ الخطة .

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة زهير بن علي المرحومي, أن الجمعية تلتزم بتطبيق المنهجيات الإدارية الحديثة، وعلى رأسها، اعتمادها العمل على تطبيق معايير التميز المؤسسي، كما تسعى لتدريب وتطوير مهارات فريق العمل.