ليلة طربية أسطورية 7 نجوم في البوليفارد بالرياض

يواصل موسم الرياض تألقه في مسيرة التميز والنجاح مع الغناء الجميل والطرب الأصيل، وذلك بتنظيم أضخم حفل غنائي، وأجمل ليلة فنية أسطورية ساهرة، وهى ليلة الملحن السعودي ياسر بو علي التي ستقام اليوم الجمعة 27 ديسمبر بمسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض، ضمن حفلات التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه.
وتأتي هذه الليلة بعنوان (دع الموسيقى تسرد قصة الحياة) وهى ليلة غنائية استثنائية بمشاركة 7 من اشهر نجوم الفن والطرب في المملكة والخليج والعالم العربي، وهم أنغام و راشد الماجد ونوال الكويتية وماجد المهندس وفؤاد عبد الواحد ورابح صقر والفنان عايض يوسف.
وسيقدم الفنانون العرب أجمل الروائع اللحنية للملحن ياسر بو علي التي حققت نجاحا باهرا في العالم العربي، وسترسم هذه الليلة الاستثنائية لوحات فنية مبتكرة وصورا إبداعية في غاية الروعة من خلال مؤثرات سمعية وبصرية فريدة وتصاميم حديثة في المسرح وتقنيات إضاءة وليزر مبهرة، وأنظمة صوت جاذبة مع أحدث التقنيات المرئية والعروض ثلاثية الأبعاد لتأخذ صفة أسطورية حقيقة كما أراد منظموها.