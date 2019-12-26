الكسوف يؤخر اختبارات الطلاب والطالبات

جدة – مهند قحطان – خالد بن مرضاح

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتأخير موعد بدء اختبارات الطلاب والطالبات اليوم في جميع مدارس المملكة، إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ وذلك بسبب ظاهرة كسوف الشمس وحرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس، كما وجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته الوزارة, أفادت فيه بأنه مع شروق شمس يوم الخميس 29 /04 /1441هـ الموافق 26 /12 /2019م تشهد سماء المملكة كسوفاً حلقياً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 05:30 وينتهي عند 07:45 صباحاً تقريبا حيث تتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات إلى المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية مما قد يتسبب النظر لفترة طويلة من حدوث إصابات في العين، مثل حدوث حروق بمركزالإبصار, فقد تم تأخير موعد بدء الاختبارات.

من ناحية أخرى أكد الدفاع المدني أن سماء المملكة ستشهد صباح اليوم الخميس كسوفاً حلقياً نادراً للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً ونصح لصحة العين تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها، متمنين السلامة للجميع.

وقالت الاخصائية صفية حسن ملا اخصائية التقويم غير الجراحي لمشاكل النظر والحول لدى الاطفال يعتقد البعض ان النظر للشمس قد يكون ضارا فقط وقت كسوف الشمس، ولكن الحقيقه ان النظر إلى الشمس بشكل مباشر في اي وقت قد يتسبب في حدوث ضرر للعين والذي يحدث انه عند النظر مباشره للشمس فإن الأشعة تدخل وبسبب عدسة العين الطبيعية بطريقة مركزة ومباشرة الى منطقة الرؤية المركزية فتحرقها.



وقال الدكتور نايف آل مرزوق- طبيب استشاري طب وجراحة الشبكية والسائل الزجاجي، نصح الجميع بعدم النظر الى الشمس حتى مع لبس النظارات الشمسية لانه يؤدي الى حرق مركز البصر بالشبكية والضرر دائم وقد يؤدي للعمى. وقال حافظ الفالح- استشاري أول طب وجراحة العيون والليزك رؤية كسوف الشمس بشكل مباشر قد تسبب العمى الدائم، والنظارة الشمسية لاتحمي من الضرر الناتج عن رؤية كسوف الشمس. وقال المتحدث الرسمي لادارة التعليم في جدة حمود الصقيران انه تم اشعار قادة وقائدات المدارس والطلاب واولياء امورهم بعدم النظر إلى الشمس كما انه تم تأخير الأختبارات تمشيا مع هذه الظاهرة.

من ناحية أخرى وجهت الخدمة المدينة بتأخير دوام يوم غد في جميع فروعها ليكون بداية الدوام اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، مؤكدة ان هذا الامر خياري بالنسة للموظفين والموظفات .