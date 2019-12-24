أبلة فاهيتا تعود من جديد على شبكة نتفليكس

الفنأبلة فاهيتا تعود من جديد على شبكة نتفليكس فرناس حفظيaccess_time27 / ربيع الآخر / 1441 هـ 24 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق أعلنت منصة بث الأفلام والمسلسلات “نتفليكس” عن انضمام ” أبلة فاهيتا” العروسة المصرية الشهيرة، وهكذا سوف تعود الشخصية واسعة التأثير إلى منصة بث بعد مغادرتها التليفزيون المصري. وكشفت “نتفليكيس” عن الخبر، مكتفية بكتابة “نورتينا يا أبلة! ويلكم باك” على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كانت المنصة ستنتج حلقات جديدة، أم أنها استحوذت على حقوق الحلقات السابقة. ولقد غادرت الدمية الساخرة التليفزيون التقليدي المصري، مكتفية بحضور مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأ برنامج ” أبلة فاهيتا” على يوتيوب في 2010 وانتقل في عام 2015 إلى التليفزيون، وتحديدا قناة سي بي سي حيث حمل عنوان ” لايف من الدوبلكس” . ويؤدي شخصية أبلة فاهيتا الشاب المصري “حاتم الكاشف” وقد خرج اسمه إلى العلن منذ عام 2015، ورغم ذلك بقى برنامج “الدوبلكس” مصرا على حجب هويته، في إطار الغموض الذي يساهم في شعبية البرنامج. مرتبط