هل تكفيك 40 ساعة عمل أسبوعيا؟ .. ضغط الدم يهدد أصحاب الإرهاق!

هل تعمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا؟ لو كنت كذلك عليك ان تكون كثر حرصا على صحتك الجسدية وخاصة ضغط دمك.

فبحسب تقرير لموقع سكاي نيوز، يتعرض الكثيرون للإصابة بارتفاع ضغط الدم نتيجة للإرهاق المستمر.

الإرهاق طبعا قد ينتج عن ممارسة الأعمال الروتينة اليومية دون أخذ راحة كافية.

وحذرت دراسة حديثة من العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا تجنبا لارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الدكتور كزافييه ترودل من جامعة لافال بمدينة كيبك الكندية، أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أظهرت الدراسة التي أجريت على 3500 موظف من موظفي المكاتب، أن ممارسة العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا تزيد من الخطر.

وقالت نتائج الدراسة إن الموظفين الذي يعملون لمدة 40 ساعة أسبوعيا كانوا عرضة بنسبة بنسبة 50% لارتفاع ضغط الدم،

هذا بينما كان الموظفون الذين يعملون لمدة 49 ساعة عرضة لارتفاع ضغط الدم بنسبة 70%.

ويعد الضغط وعدم النوم الكافي وعدم التريض من أهم الأسباب وراء الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض مثل السمنة والسكري.

كما أن الأشخاص المصابون بضغط الدم عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو أمراض الكلى.