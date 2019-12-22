مدرب الشباب : ركزنا على الجانب النفسي

الرياض – هاني البشر

أكد مدرب نادي الشباب لويس غارسيا في المؤتمر الصحفي للمباراة أن مباراة فريقة أمام الشرطة العراقيتعني الشيء الكثير وقال ” تنتظرنا مباراة مهمة تعني لنا الكثير لأنها على أرضنا وبين جماهيرنا وسيكون ذلك دافعًا للاعبين لتحقيق الفوز وأرجو من الجماهير الشبابية الحضور إلى الملعب لمؤازرةاللاعبين ودعمهم و سنعمل على تحقيق الفوز من أجل إسعاد أنفسنا والجماهير، وذلك بعد سلسلة الخسائرفي المباريات الماضية وفريق الشرطة العراقي قوي ولديه أكثر من 7 لاعبين في المنتخب العراقي والمباراةستكون جميلة وممتعة، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية ونحتاج لرفع ثقافة الفوز لدى اللاعبين، وأنامتفائل بأنهم سيعودون إلى وضعهم الطبيعي وهناك تقبل كبير لدى اللاعبين لاستراتيجيتي التدريبية،ونحتاج عمل كبير خلال الفترة المقبلة وأتنمى عدم حدوث أخطاء من اللاعبين كما حدث في المباراة الماضيةونحتاج للتركيز بشكل كبير حتى نتجاوز الشرطة العراقي ” .

وأضاف ” لإعداد فريق قوي تحتاج منظومة العمل بالنادي إلى مزيد من الوقت والمباراة الماضية شهدتحماسة كبيرة لدى اللاعبين رغم النقص، وسنعمل على تعزيزها أكثر في الفترة المقبلة ” .

من جهة أخرى تحدث مدرب الشرطة العراقي الصربي ألكسندر إليتش وقال ” سعيد بوصول فريقي لدورالثمانية في كأس محمد السادس للاندية الابطال ونحن أمام تحدي كبير وسنقدم مستوى يليق بنا ونعلماننا أمام فريق كبير يلعب بالدوري السعودي القوي وانا اعرف الشباب عن قرب بسبب عملي بالمملكة لمدة 4 سنوات لذلك لدي الخبرة بالتعامل مع الفرق السعودية وسوف انقل خبرتي للاعبي فريقي ” .

وأضاف ” أكيد ان تبديل فريق الشباب لمدربه سيكون دافع للاعبين لتقديم مستوى افضل لكون تغيير المدربهو أمر نفسي ومعنوي لذلك سنقاتل في المباراة للتأهل وهدفنا الظهور بمستوى واداء ونتيجة مشرفة لفريقالشرطة العراقي ” .