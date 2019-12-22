السمنة تهدد وجود العالم .. تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون!

السمنة تضر صاحبها وتؤثر فى صحته، لكن الأشد من ذلك أن العلم أثبت ضررها على العالم أيضا بالتأثير على التلوث الجوي.

الأبحاث العلمية، وفق سبوتنيك، حذرت من زيادة حجم الجسم المتوسط من الناس على الأرض.

وأكدت ان ذلك بالإضافة إلى تزايد عدد سكان العالم قد يزيد من تحدي محاولات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من صنع الإنسان.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة (البدانة)، أن السمنة ترتبط بنسبة تقارب 20 % من انبعاثات غازات الدفيئة.

وذلك مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.

واستعرض باحث الدراسة فايدون ماجكوس من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك خطورة الأمر.

وقال “يشير تحليلنا إلى أنه بالإضافة إلى التأثيرات المفيدة على معدلات الإصابة بالوفيات والرعاية الصحية

يمكن أن تؤثر إدارة السمنة بشكل إيجابي على البيئة حول العالم أيضًا”.

وشدد على أن هذا له انعكاسات مهمة على جميع المشاركين في إدارة السمنة.

وفقا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم إنتاج ثاني أكسيد الكربون أكبر من التمثيل الغذائي المؤكسد من الأفراد ذوي الوزن الطبيعي.

وتتطلب المحافظة على أوزان أكبر للجسم إنتاج المزيد من الطعام والمشروبات ونقلها إلى المستهلكين.