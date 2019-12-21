زيت الزيتون البكر يحمي من الزهايمر والخرف

صحة و عافية متابعاتزيت الزيتون البكر يحمي من الزهايمر والخرف فرناس حفظيaccess_time24 / ربيع الآخر / 1441 هـ 21 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت العديد من الدراسات إلى أن زيت الزيتون البكر ذو فوائد إدراكية وعصبية والسبب المفترض لهذه الاكتشافات هو أنه غني بالبولفينولات وهذه المركبات المضادة للأكسدة القوية التي قد تعكس أعراض المرض أو الخلل في الذاكرة والتعلم المرتبطين بالتقدم في العمر. كما أوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة medical news today وبقيادة بروفيسور في كليات الصيدلة والأحياء الدقيقة ومركز الطب الانتقالي بجامعة تيمبل، البروفيسور دومينيكو براتيك إذ ذكر أن زيت الزيتون البكر قلل من العلامات العصبية المبكرة لمرض الزهايمر في الفئران، وحسن من الالتهام الذاتي، ( أى قدرة خلايا الدماغ على القضاء على المخلفات السامة) . وساعد على الحفاظ على سلامة التشابك العصبي، والروابط بين الخلايا العصبية. مرتبط