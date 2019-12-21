حقيقة صوت الكائن الأكبر على وجه الكوكب والأكثر غموضاً

أكدت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن مقاطع الفيديو التي تظهر أصوات غريبة، في عدة مدن ليبية ، والتي قيل أنها أصوات “الحوت الأزرق” هى مقاطع قديمة وليست في ليبيا.
كما أشارت الجمعية عبر صفحتها على الفيسبوك ، أنها لا تستطيع أن تنفي أو تؤكد هذه الظاهرة، ولكنها تستطيع التأكيد أن مقاطع الفيديو المتداولة، ليست في ليبيا، وطالبت متابعيها بذكر المدينة وتاريخ ظهور الصوت والتوقيت لهذه الأصوات.
و يعد الحوت الأزرق لغزا غامضا ومدهشا، وحير العديد من العلماء ، فقد كشف مؤخرا علماء الأحياء البحرية أحد أبرز أسراره عندما استطاعوا تسجيل نبضات قلبه للمرة الأولى في التاريخ، ليكتشفوا سر أكبر كائن على الأرض وهو قلب الحوت الأزرق.
ووفقا لتقرير عن شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية فقد تمكن العلماء من اكتشاف بأن نبضات قلب الحوت الأزرق أكبر الكائنات على وجه الأرض تختلف عن قلوب الكائنات الأخرى إذ أن معدل نبضات قلب الحوت الأزرق يرتفع ليصل حتى 34 نبضة في الدقيقة الواحدة خلال قفزه فوق سطح الماء.
ويبلغ طول الحيتان الزرقاء في المتوسط حوالي قرابة 3 مترا وأحيانا أكثر من ذلك ووزنه يصل إلى مايزيد عن 170 طنا، ومن العلومات الغريبة للغاية، بأن أكبر الديناصورات المعروفة حجما، هى ديناصورات الـ (ارجنتينوسورس)، ويقدر وزن الواحد منها بقرابة الـ 90 طنا أى أنها أقل وزنا بكثير من الحيتان الزرقاء.
ويصل وزن قلب الحوت الأزرق إلى 600 كيلو جرام، وهو أكبر قلب معروف حتى الان، وشريانه الأورطي الصدري يصل إلى قرابة 23 سنتمترا ، أما لسانه فيصل وزنه إلى قرابة الـ 3 أطنان أحيانا، وعندما يفتح هذا العملاق فمه كاملا، يتسع لما يزيد عن 90 طنا من الغذاء والماء.