الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري والسرطان

كشفت دراسة فرنسية حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المصنعة باستمرار يصبحون أكثر عرضه للإصابة بمرض السكري، مقارنة بمن تحتوي وجباتهم الغذائية على المزيد من الأطعمة الطبيعية.

كما أوضح الباحثون القائمين على هذه الدراسة أن الأطعمة المصنعة غالبا ما تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية الخالية من أي قيمة غذائية، ومنذ فترة طويلة يرتبط استهلام الكثير من هذه الأطعمة بزيادة خطر مجموعة واسعة من المشكلات الصحية بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وأمراض السمنة وبعض أنواع السرطان.

وتقدم الدراسة الحالية أدلة جديدة ترتبط هذه الأطعمة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعا للمرض ويرتبط عادة بالوزن الزائد.

وأشار الباحثان الرئيسيان في هذه الدراسة برنار سرو، وماتيلد توفييه من جامعة باريس ” ننصح الناس بالحد من استهلاك الأطعمة المصنعة وتناول الأطعمة غير المصنعة أو الأغذية المعالجة بصورة بسيطة، بالإضافة طبعا إلى اتباع نظام غذائي صحى منخفض الملح والسكر والدهون والسعرات الحرارية، والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الأمثل واتباع نمط حياة صحي”.