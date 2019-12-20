“انفلونزا الخنازير” الأسباب وطرق العلاج

تعد انفلونزا الخنازيرأو (H1N1) هى عدوى فيروسية تصيب الخنازير وتنتقل في بعض الحالات للإنسان، عن طريق التلامس المباشر مع الخنازير المصابة، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر خاصة في الأماكن التي توجد بها التجمعات في فصل الشتاء بسبب نشاط الفيروسات في هذه الفترة.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم أسباب الإصابة بانفلونزا الخنازير والأعراض وطرق االعلاج والوقاية وذلك وفقا لموقع (medicalwstoday).
أولا أسباب الأصابة بإنفلونزا الخنازير
1/ ملامسة الخنازير المصابة .
2/التلامس مع الأشخاص المصابين.
والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأطفال أقل من 5 سنوات، والذين يعانون الأمراض المزمنة، النساء الحوامل، المراهقين الذين يتلقون علاج الأسبرين على المدى الطويل، أصحاب المناعة الضعيفة.
الأعراض:
تعد أعراض أنفلونزا الخنازير متشابهة مع أعراض نزلات البرد والانفلونزا العادية وهى:
1/ صداع الرأس.
2/ قشعريرة البرد.
3/ التهاب الحلق.
4/ ارتفاع درجة حرارة الجسم.
5/ التعب.
6/ سعال.
7/ آلام الجسم.
ويتم تشخيص أنفلونزا الخنازير من خلال ملاحظة الأعراض، وهناك اختبار يسمى ” اختبار تشخيص الأنفلونزا السريع” يمكن أن يساعد في التعرف على أنفلونزا الخنازير من العادية، ولكن يمكن أن تظهر النتيجة سلبية بالرغم من الاصابة بالفيروس، لذلك يجب التوجه للطبي المختص عند ظهور الأعراض السابقة لتحديد نوع المرض.
أما عن العلاج.
و إذا ظهر أحد هذه الأعراض يرجى التوجه إلى الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من الاصابة بانفلونزا الخنازيرأو من عدمه.
والعلاج يكون من خلال الحصول على مصل إنفلونزا الخنازير وهو “تاميفلو”.
والنصائح للوقاية من الاصابة بفيروس الإنفلونزا من تطور المرض تكون عن طريق.
1/ غسل اليدين بشكل دائم بالصابون خصوصا مع الأطفال.
2/ الحصول على قسط كافي من النوم والراحة.
3/ تناول السوائل الدافئة.
4/ تناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات لتعزيز جهاز المناعة بالجسم.
5/ تجنب لمس الأسطح التي قد تحتوي على الفيروس.
6/ الابتعاد قدر الممكن عن الأماكن المزدحمة.
أما اذا كان الشخص مصابا بأنفلونزا الخنازير فيجب اتباع بعض النصائح الخاصة لتجنب انتشار العدوى.
1/ المكوث في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة أو العمل.