الأمير مشعل يستقبل نائب مدير عام السجون ومدير سجون المنطقة

جدة-البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه أمس، مدير سجون المنطقة السابق اللواء ماجد الدويش, بمناسبة تعيينه نائباً لمدير عام السجون, ومدير سجون المنطقة المُعين حديثاً العميد الدكتور إبراهيم الغامدي.

وبارك سموه لهما بهذه الثقة, داعياً المولى عز وجل أن يوفقهما ومتمنياً لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته،قدم اللواء الدويش والعميد الغامدي بالغ الشكر والتقدير لسمو محافظ جدة على توجيهات سموه، مؤكدين على أن خدمة الوطن واجب يقوم به أبناؤه وشرف عظيم يحظون به, سائلين المولى عز وجل أن يكونا وزملاؤهم عند حسن الظن.